Pronostico Tottenham-Southampton retrocessione aritmetica | le combinazioni

è una partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni,.Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate per unche ormai non ha più nulla da chiedere a questa Premier League. Nel turno infrasettimanale gli Spurs hanno perso il secondo derby consecutivo: se prima della sosta era stato il Fulham a regalare l’ennesimo dispiacere agli uomini di Ange Postecoglou, giovedì scorso c’ha pensato il Chelsea a far piangere il club di Londra Nord, castigandolo con un gol di Enzo Fernandez (1-0). Con 8 partite ancora da giocare in campionato, ilsi ritrova così al quattordicesimo posto in classifica, a -14 dall’ultimo slot valido per partecipare alle competizioni europee l’anno prossimo.