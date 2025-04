LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | inizia il match!

DIRETTA LIVE04.47 Presentazioni in corso dei due pugili.04.45 Ora è il momento dell’ingresso di Torrez sotto le note di un pianoforte.04.43 Guido Vianello entra con la maschera del Gladiatore e sotto le note dell’omonimo film.04.39 Nel corso della sua carriera professionale, Guido Vianello ha ottenuto diversi successi significativi. Proprio il 17 agosto 2024, ha battuto Arslanbek Makhmudov per KO all’ottavo round, quando l’arbitro ha fermato il match a causa di un grave gonfiore all’occhio sinistro di Makhmudov. ?04.30 Il messicano Delgado vince per decisione unanime contro Elvis Rodriguez.03.55 In questo momento il co-main event della card di Top Rank: Lindolfo Delgado vs. Elvis Rodriguez.03.50 Tutti gli incontri fino a questo momento disputati:Abdullah Mason def. Oasport.it - LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: inizia il match! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.47 Presentazioni in corso dei due pugili.04.45 Ora è il momento dell’ingresso disotto le note di un pianoforte.04.43 Guidoentra con la maschera del Gladiatore e sotto le note dell’omonimo film.04.39 Nel corso della sua carriera professionale, Guidoha ottenuto diversi successi significativi. Proprio il 17 agosto 2024, ha battuto Arslanbek Makhmudov per KO all’ottavo round, quando l’arbitro ha fermato ila causa di un grave gonfiore all’occhio sinistro di Makhmudov. ?04.30 Il messicano Delgado vince per decisione unanime contro Elvis Rodriguez.03.55 In questo momento il co-main event della card di Top Rank: Lindolfo Delgado vs. Elvis Rodriguez.03.50 Tutti gli incontri fino a questo momento disputati:Abdullah Mason def.

LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: nella notte un match importante per la scalata al trono dei massimi. LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | manca un solo incontro al main event!. Boxe, Guido Vianello sfida Torrez: i pesi dei pugili, scarto in favore dell’italiano. Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming. Dove vedere in tv Vianello-Torrez: orario, programma, streaming. LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi. Ne parlano su altre fonti

LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe. Match fondamentale per l'italiano. (oasport.it)

Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming - Domenica 6 aprile (attorno alle ore 05.00 italiane) Guido Vianello salirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare ... (oasport.it)

Domattina (6 aprile) alle 3,30 la diretta tra Guido Vianello e l’imbattuto Richard Torrez jr. - Domattina alle 3,30 su Rai2 gli appassionati di boxe avranno l’opportunità di vedere all’opera sul ring del Palm Resort Casino a Las Vegas il nostro peso massimo, Guido Vianello (+13, -2,=1) ... (2out.it)