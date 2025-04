Lanazione.it - Investe una donna sulle strisce e fugge. Caccia al pirata con le telecamere cittadine

FIRENZE Travolta in prossimità delleda un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Indagini a tamburo battente, da parte della polizia municipale, per risalire alche ieri, in viale Duse, ha investito unadi 28 anni, mandandola all’ospedale. L’intervento del 118 è partito come un codice rosso, poi, fortunatamente, la criticità si è ridimensionata in giallo ed è stato escluso il pericolo di vita. La polizia municipale sta recuperando le immagini di alcunepresenti sul possibile tragitto che l’automobilista potrebbe aver compiuto prima o dopo l’impatto. All’incidente hanno assistito anche diversi testimoni che erano strada. E i residenti si sono affacciati alle finestre. Il numero di impianti di videosorveglianza presenti in questa parte della città fa pensare con un certo ottimismo che il soggetto possa essere rapidamente individuato.