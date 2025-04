Oasport.it - Trento-Piacenza oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

domenica 6 aprile (ore 18.00) si gioca-1 della semifinale scudetto dimaschile. All’ombre del Monte Bondone si apre la serie al meglio delle cinque partite: chi ne vincerà tre si qualificherà all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore, da disputare contro la vincente di Perugia-Civitanova. I dolomitici potranno contare sul fattore campo in virtù del primo posto ottenuto in regular season e incroceranno la quarta forza della stagione regolare.ha regolato Cisterna per 3-1 in una serie rivelatasi più combattuta del previsto, mentreha travolto Verona con un perentorio 3-0. Nel frattempo gli uomini di coach Fabio Soli hanno perso la semifinale di CEV Cup, mentre gli emiliani non hanno avuto impegni europei. L’Itas partirà con i favori del pronostico, ma la Gas Sales Bluenergy ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio a effetto.