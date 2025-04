Navette gratis per lasciare le auto fuori dalle mura

"Fermati, prendi i bus gratuiti e vai in centro!": con questo slogan l'amministrazione comunale ha dato il via a una campagna informativa che invita a parcheggiare fuori le mura e utilizzare il trasporto pubblico. Il tutto in attesa che si concludano i cantieri di rigenerazione urbana e si giunga a un nuovo piano di mobilità sostenibile. Le due linee di trasporto urbano gratuito, istituite un anno fa, hanno registrato un alto livello di soddisfazione, con sette aree di sosta poste lungo la circonvallazione e oltre 700 posti auto, tutti gratuiti tranne i 250 di Porta Orvietana, dove è previsto un abbonamento a 22 euro al mese. Una piantina permette di visualizzare la posizione delle aree sosta, dei sistemi di risalita meccanizzata e delle stazioni per la ricarica elettrica, la distanza dalla piazza, la fermata e le frequenze del passaggio del bus, tra i 10 e i 20 minuti.

