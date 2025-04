Lanazione.it - Adsp fa ingresso in Svar. Via libera del consiglio al riordino del retroporto

Leggi su Lanazione.it

Ilcomunale ha dato il via, si è astenuta soltanto la consigliera di maggioranza Eva Battistini, all’in Sva de di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’ente santostefanese detiene ancora il 21% delle quote della società di valorizzazione delle aree retroportuali dopo averne cedute la metà nell’ambito dell’operazione che ha fruttato il finanziamento necessario da investire nel nuovo polo scolastico a Ponzano Madonnetta. "SI tratta di un soggetto istituzionale importante – ha commentato la sindaca Paola Sisti – che determinerà un grande valore aggiunto percosì che possa continuare a essere la società di riferimento dello sviluppo delle aree retroportuali. Quando si parla di sviluppo non si intende l’arrivo di nuovi capannoni ma di organizzazione dei servizi, attività di promozione del territorio, di politiche per intercettare fondi che possano facilitare la trasformazione ambientale di quelle aree.