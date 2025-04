Milano-Scandicci oggi in tv A1 volley femminile | orario gara-3 semifinale programma streaming

oggi domenica 6 aprile (ore 17.00) si gioca Milano-Scandicci, gara-3 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. Le lombarde conducono la serie per 2-0 e hanno dunque la possibilità di chiudere i conti: imponendosi di fronte al proprio pubblico dell'Allianz Cloud, infatti, le meneghine strapperebbero la qualificazione per l'atto conclusivo che assegnerà il tricolore, da disputare contro la vincente di Conegliano-Novara.Le toscane cercheranno il grande colpaccio in trasferta per prolungare la serie e meritarsi il diritto di disputare gara-4 tra le mura amiche del PalaWanny di Firenze. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente dopo la pirotecnica partita dello scorso weekend vinta dalle ragazze di coach Stefano Lavarini dopo un autentico braccio di ferro.

