Del Ghingaro garante del civismo | Se in campo no ad apparentamenti

Da Viareggio alla Toscana. La scalata del sindaco Giorgio Delha un punto d’appoggio in più. All’Hilton di Firenze, Dellancia il coordinamento delle liste toscane, poi una ‘costituente’ per un programma comune. L’ultimo passo, ancora non ufficializzato, ma nell’aria è la candidatura alle regionali in alternativa ai partiti tradizionali. Ad aprire l’incontro di ieri sono stati Giampaolo Sodano, già direttore di Rai2, esecutivo Federazione Civici Europei, e Stefano Rolando, professore di comunicazione pubblica e politica, Università IULM Milano. La chiusura è stata proprio di Delche nel suo intervento ha toccato molti temi chiave delle politiche regionali. "Affrontiamo la sfida politica da civici liberi – ha detto – ci vuole coraggio ma anche un pizzico di follia.