Lanazione.it - "Il Comune abbatte il vecchio ponte. E poi ne affitta uno da un privato"

L’abbattimento del ponticino di Bagnolo, necessario per prevenire il rischio alluvioni, continua a sollevare polemiche. Questa volta è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Meoni, a sollevare dubbi sulla manovra pensata dall’amministrazione. In base ai documenti di Meoni la soluzione messa in campo dalcosterebbe almeno 300mila euro per pagare l’affitto di unin sostituzione del manufatto che andrà abbattuto, contro meno della metà nel caso in cui ilavesse previsto di costruirne uno nuovo. "A oltre 17 mesi dal 2 novembre 2023, la questione deldi Bagnolo continua a rimanere irrisolta. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Calamai, ha optato per una soluzione non definitiva: ovvero l’occupazione di unin via Bagnolo di Sopra e la creazione di una viabilità alternativa mediante l’esproprio di terreni agricoli.