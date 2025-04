M5s a Roma Furfaro | La manifestazione non fa concorrenza al Pd Noi in piazza per unire non per dividere

Roma, 6 aprile 2025 – Onorevole Marco Furfaro, responsabile welfare della segreteria Pd, la piazza piena di Conte fa concorrenza e preoccupa il Pd? “No. Alla destra piace dividere, investire sulla rabbia e sul disincanto. Invece pensiamo che dai problemi se ne esca con la partecipazione. Le piazze che si riempiono per chiedere pace, giustizia, diritti sono un bel fatto democratico. Ci sono punti che ci dividono, certo. Ma sostenere che tutte quelle persone siano putiniane è ridicolo. Io ho incontrato insegnanti, studenti, lavoratori che chiedono che la politica faccia la politica”. La presenza della delegazione del Pd rischia di acuire divisioni con la minoranza? “La delegazione rappresentava il Pd intero, non una parte. E di fronte a quel che accade nel mondo mettersi a spaccare il capello per finire in una riga di retroscena è sconsolante. Quotidiano.net - M5s a Roma, Furfaro: “La manifestazione non fa concorrenza al Pd. Noi in piazza per unire, non per dividere” Leggi su Quotidiano.net , 6 aprile 2025 – Onorevole Marco, responsabile welfare della segreteria Pd, lapiena di Conte fae preoccupa il Pd? “No. Alla destra piace, investire sulla rabbia e sul disincanto. Invece pensiamo che dai problemi se ne esca con la partecipazione. Le piazze che si riempiono per chiedere pace, giustizia, diritti sono un bel fatto democratico. Ci sono punti che ci dividono, certo. Ma sostenere che tutte quelle persone siano putiniane è ridicolo. Io ho incontrato insegnanti, studenti, lavoratori che chiedono che la politica faccia la politica”. La presenza della delegazione del Pd rischia di acuire divisioni con la minoranza? “La delegazione rappresentava il Pd intero, non una parte. E di fronte a quel che accade nel mondo mettersi a spaccare il capello per finire in una riga di retroscena è sconsolante.

M5s a Roma, Furfaro: “La manifestazione non fa concorrenza al Pd. Noi in piazza per unire, non per dividere”. Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo". Riarmo, Furfaro: “Linea nel Pd è quella della segretaria, nessun disagio con questa piazza”. Manifestazione M5s a Roma, Conte guida il no al riarmo: «800 miliardi di follia». Attacco a Melon. M5s in piazza a Roma contro il riarmo, Conte: «È finita la luna di miele di Meloni con l’Italia. Oggi nasce l’alternativa» - Foto e video. Furfaro: “Uniamo gli alleati sui temi. Non apriremo mai a Forza Italia”. Ne parlano su altre fonti

M5s in piazza a Roma, l'abbraccio Boccia-Conte che imbarazza Schlein - È probabilmente l’immagine della giornata. Il capo delegazione dem, Francesco Boccia, si fa largo tra la folla per abbracciare il ... (iltempo.it)

Il corteo M5s a Roma, Conte: «Siamo 100mila, l’alternativa passa da qui» - Il leader Cinque Stelle definisce la manifestazione come il primo «pilastro» della costruzione dell'alternativa di governo ... (italiaoggi.it)

M5s in piazza a Roma contro il riarmo, Conte: «Follia da 800 miliardi». Cori contro Meloni, Crosetto e Calenda – Foto e video - Il corteo diretto a via dei Fori Imperiali, c'è anche una delegazione Pd. Magi (+Europa): «Piazza pro-Putin». L'articolo M5s in piazza a Roma contro il riarmo, Conte: «Follia da 800 miliardi». Cori co ... (msn.com)