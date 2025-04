Macchine spaccate e rifiuti nel parcheggio degli operai

rifiuti, scarsa illuminazione, scene di degrado che si ripetono da anni nell?area parcheggio della portineria imprese dello stabilimento ex Ilva. . Quotidianodipuglia.it - Macchine spaccate e rifiuti nel parcheggio degli operai Leggi su Quotidianodipuglia.it Furti, danni alle auto, cumuli di, scarsa illuminazione, scene di degrado che si ripetono da anni nell?areadella portineria imprese dello stabilimento ex Ilva. .

