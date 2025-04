Bari nuova luce dopo il degrado | il Waterfront pronto per l?estate

nuova illuminazione, portici lavati e il primo negozio che ha aperto proprio da pochi giorni sul Waterfront di San Girolamo in uno dei due locali più grandi e dati in concessione dal Comune di.

Nuova illuminazione per i parchi di Bari: in arrivo impianti smart e più sicurezza. Bari, dopo 25 anni il Mondadori Point si rinnova: nuove aree dedicate ai giovani lettori. Nuovi impianti di illuminazione in parchi e boschi urbani: il Comune finanzia 14 interventi. A Bari finalmente il nuovo mercato. Ritardi e cambi di rotta: il nuovo lungomare di Santo Spirito non riesce ancora a vedere la luce. «La morte di Ivan I’lic» di Tolstoj la luce dopo gli inganni della vita. Ne parlano su altre fonti

