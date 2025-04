E’ operazione sicurezza Un Consiglio comunale sul ‘pericolo alluvioni’

Consiglio comunale straordinario con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Si svolgerà martedì alle 18 all’Accabì. All’ordine del giorno gli interventi e gli investimenti effettuati e in programma per mettere al sicuro il territorio dalle alluvioni, che negli scorsi anni hanno provocato gravi danni anche in Valdelsa. Sarà presente alla seduta il presidente del Consorzio Paolo Masetti. "Abbiamo voluto promuovere questa occasione per approfondire e condividere in sede consiliare le attività che riguardano la manutenzione dei corsi d’acqua e la sicurezza idraulica sul nostro territorio", spiega il presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi, Giampiero Signorini. "Temi sempre più centrali, visti gli eventi estremi a cui siamo sottoposti", afferma la sindaca Susanna Cenni. "Il coordinamento con il Consorzio è fondamentale ed è importante condividere lo stato dell’arte con il Consiglio comunale". Lanazione.it - E’ operazione sicurezza. Un Consiglio comunale sul ‘pericolo alluvioni’ Leggi su Lanazione.it Unstraordinario con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Si svolgerà martedì alle 18 all’Accabì. All’ordine del giorno gli interventi e gli investimenti effettuati e in programma per mettere al sicuro il territorio dalle alluvioni, che negli scorsi anni hanno provocato gravi danni anche in Valdelsa. Sarà presente alla seduta il presidente del Consorzio Paolo Masetti. "Abbiamo voluto promuovere questa occasione per approfondire e condividere in sede consiliare le attività che riguardano la manutenzione dei corsi d’acqua e laidraulica sul nostro territorio", spiega il presidente deldi Poggibonsi, Giampiero Signorini. "Temi sempre più centrali, visti gli eventi estremi a cui siamo sottoposti", afferma la sindaca Susanna Cenni. "Il coordinamento con il Consorzio è fondamentale ed è importante condividere lo stato dell’arte con il".

E’ operazione sicurezza. Un Consiglio comunale sul ‘pericolo alluvioni’. Successo dell’operazione interforze Smart per la sicurezza del territorio. Messa in sicurezza della zona artigianale, in consiglio la variante urbanistica per una nuova rotonda. Fiumicino maxi sequestro - il Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini "Presidio capillare del territorio". Consiglio comunale: sì all'Esercito. Ora la parola passa al Governo. Poggibonsi: operazione sicurezza. Il Comune prepara la sua ‘offensiva’. Ne parlano su altre fonti

Poggibonsi: operazione sicurezza. Il Comune prepara la sua ‘offensiva’ - Queste le azioni del Comune di Poggibonsi per aumentare la sicurezza in centro e arginare fenomeni preoccupanti ... forze dell’ordine e anche per condividere l’impegno assunto in consiglio comunale in ... (lanazione.it)

Comiso, ordine pubblico e sicurezza: in Consiglio comunale esempio di collaborazione - Ordine pubblico e sicurezza, Coraggio Comiso: "in Consiglio comunale esempio di collaborazione che può essere seguito anche da altre città" ... (quotidianodiragusa.it)

Sicurezza al centro del Consiglio, Balliana: «Avanti col distretto di polizia, lo chiederemo a Nordio» - VITTORIO VENETO «La cittadinanza ha il diritto di sapere: chiediamo la convocazione di un consiglio comunale aperto per spiegare in cosa consiste il Ddl sicurezza che cambia il rapporto tra democ ... (ilgazzettino.it)