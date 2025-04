Lanazione.it - L’ombra della scure dei dazi. Agroalimentare sotto stress: "La Maremma ha molto da temere"

Leggi su Lanazione.it

al 20% sui prodotti europei (quindi anche su quelli italiani) che entrano negli Stati Uniti rappresentano una minaccia per l’economiana e un grande problema per l’locale, settore merceologico che ne potrebbe subire le conseguenze peggiori. La provincia di Grosseto, fra quelle toscane, è la più esposta aiin questo settore e per comprendere la portata del problema basta un numero: le esportazioni dell’negli Usa hanno un valore che supera i 230 milioni di euro. In totale, secondo dati forniti dalla Camera di commercioe Tirreno, il valore dell’exportno nel 2024 negli Usa è stato di circa 245 milioni di euro. Il presidenteCamera di vommercio, Riccardo Breda, legge e rilegge questi numeri e si dicepreoccupato per gli effetti che istatunitensi potrebbero avere sul tessuto economicoprovincia di Grosseto.