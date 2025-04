Oasport.it - Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini seste nel sincro dai tre metri. 7ª Jodoin di Maria dalla piattaforma

Andata in archivio la terza giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo dia Guadalajara (Messico). Tre le gare andate in scena: le finali deldai tredonne, deldai 10uomini efemminile.Nella prima prova citata,edhanno ottenuto il sesto posto con lo score di 262.80. Le azzurre, totalizzati 84.60 punti negli obbligatori, non sono state perfette nell’esecuzione dei liberi: 58.50 con il doppio e mezzo indietro carpiato, 60.30 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato e 59.40 con il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato. La vittoria è andata alla coppia cinese formata da Yiwen Chen/Yani Chang, unica ad abbattere il muro dei 300 punti (323.79). A completare il podio sono state le messicane Mia Zazil e Lia Yatzil Cueva Lobato (298.