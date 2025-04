Lanazione.it - “Don Chisciotte“ cerca eroi in platea

"Don" arriva al Teatro Margherita di Marcialla. L’appuntamento è per oggi alle 17 con lo spettacolo di Stivalaccio Teatro, interpretazione e regia di Michele Mori e Marco Zoppello. Uno in cui sarà il pubblico a dover salvare i due attori dalla morte, a dover salvare il teatro. "Anche noi, attori dietro i "personaggi attori" – spiegano gli autori – abbiamo attinto in assoluta libertà a quel contenitore straordinario che è il Don, rimasticandolo in un tosco-veneto condito di emilianismi e francesismi e prendendoci il permesso di "tirare per la giacchetta" autori come Leopardi, Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare e tanti altri". Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI e XVII secolo.