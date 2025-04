Lanazione.it - Ritrovamenti archeologici: "Chiederemo la rilevanza a Soprintendenza e Anas"

formalmente sia alla Sovrintendenza che adnotizie ufficiali sulla ‘’ storica e archeologica delle mura che sono state ritrovate durante i saggi per la E78". Il sindaco di Citerna Enea Paladino ha svolto già alcuni sopralluoghi nel terreno interessato dai sondaggi cheha predisposto sulle aree private interessate dal passaggio della Due Mari, poi ha preso carta e penna e ha scritto direttamente ai due enti per avere informazioni ufficiali. "Se il ritrovamento haarcheologicadeve ripensare il tracciato della E78 scelto dall’ex commissario Simonini e tornare a ragionare su quello proposto a suo tempo dai sindaci nel rispetto dei territori e del loro pregio", aggiunge Paladino. Nei giorni scorsi, durante i primi scavi chiesti dalla Sovrintendenza e iniziati proprio dal comune di Citerna nel punto in cui dovrebbe uscire il tunnel della ‘futura’ Due Mari, sotto la collina del borgo, dallo sbancamento di terreno sono riemerse porzioni di quelle che sembrerebbero mura risalenti all’epoca romana.