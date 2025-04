Lanazione.it - Il ’piccolo scienziato’ tra gli Alfieri della Repubblica

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA – C’è anche un ‘piccolotra gli. Si tratta di Gabriele Ciancuto, un tredicenne di Amelia, che è riuscito ad appassionare altri bambini su materie impegnative come l’astronomia e la fisica. E’ infatti autore di un best seller come ‘Il sistema solare’ (ha scalato le classifiche di vendita su Amazon) e di ‘La fisica per i piccoli’, entrambi pensati per i lettori dai 6 ai 10 anni. Una volontà di condividere una passione e uno spontaneo atto di generosità quello di Gabriele che ha fatto sì che ieri ricevesse da Sergio Mattarella la prestigiosa onorificenza. Si dice "emozionato" di essere un ‘alfiere’, ma come se nulla fosse Gabriele è poi tornato a giocare. Più emozionati, indubbiamente, i genitori. "Non ce l’aspettavamo, la notizia ci ha colti di sorpresa", dice Simona Cannone, la mamma di Gabriele.