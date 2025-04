LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | in difficoltà il pugile azzurro

DIRETTA LIVEDestro al corpo di Vianello.Inizia il quarto round.Finisce il terzo round, ripresa estremamente confusa.Gancio sinistro di Torrez.Gancio destro di Guido Vianello.Lenti i colpi al momento di Vianello.Inizia il terzo round.Finisce il secondo round, pesante il richiamo ufficiale per Vianello.Gancio destro di Vianello.Richiamo ufficiale per Guido Vianello.Match “rissoso” per Vianello, difficoltà per Guido Vianello nel fare entrare il jab.Torrez vuole portare il match sugli scambi aperti.Finisce il primo round, ripresa incerta.Destro di Vianello.Prima ripresa impegnativa per Guido Vianello.Torrez cerca subito di imporre il suo ritmo aggressivo.Inizia il primo round!04.47 Presentazioni in corso dei due pugili.04.45 Ora è il momento dell’ingresso di Torrez sotto le note di un pianoforte. Oasport.it - LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: in difficoltà il pugile azzurro Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADestro al corpo di.Inizia il quarto round.Finisce il terzo round, ripresa estremamente confusa.Gancio sinistro di.Gancio destro di Guido.Lenti i colpi al momento di.Inizia il terzo round.Finisce il secondo round, pesante il richiamo ufficiale per.Gancio destro di.Richiamo ufficiale per Guido.Match “rissoso” perper Guidonel fare entrare il jab.vuole portare il match sugli scambi aperti.Finisce il primo round, ripresa incerta.Destro di.Prima ripresa impegnativa per Guidocerca subito di imporre il suo ritmo aggressivo.Inizia il primo round!04.47 Presentazioni in corso dei due pugili.04.45 Ora è il momento dell’ingresso disotto le note di un pianoforte.

LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: nella notte un match importante per la scalata al trono dei massimi. LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | inizia il match!. Boxe, Guido Vianello sfida Torrez: i pesi dei pugili, scarto in favore dell’italiano. LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | manca un solo incontro al main event!. Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming. Dove vedere in tv Vianello-Torrez: orario, programma, streaming. Ne parlano su altre fonti

LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe. Match fondamentale per l'italiano. (oasport.it)

Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming - Domenica 6 aprile (attorno alle ore 05.00 italiane) Guido Vianello salirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare ... (oasport.it)

Domattina (6 aprile) alle 3,30 la diretta tra Guido Vianello e l’imbattuto Richard Torrez jr. - Domattina alle 3,30 su Rai2 gli appassionati di boxe avranno l’opportunità di vedere all’opera sul ring del Palm Resort Casino a Las Vegas il nostro peso massimo, Guido Vianello (+13, -2,=1) ... (2out.it)