Lanazione.it - Calendimaggio, motori accesi. Successo della cena SottoSopra e delle due conferenze storiche

Ancora a grandi passi verso ilgiusto fra un mese, dal 7 al 10 maggio. In tanti, partaioliNobilissima Parte de Sopra eMagnifica Parte de Sotto, si sono ritrovati l’altra sera per lain piazza del Comune, denominata: un momento di incontro, di socialità fra i blu e i rossi in vistafesta, fra canti e convivialità. È uno degli appuntamenti che stanno segnando il conto alla rovescia in vista dell’appuntamento laico più attesocittà. Nel recente passato sono state circa 2mila persone, tra streaming e presenze in sala, per le duededicate alandate in snella SalaConciliazione e a Palazzo Bonacquisti: un modo per prepararsi alla festa di Assisi, quest’anno dal 7 al 10 maggio, ma anche per approfondire alcuni temi che, da tempo, fanno discutere partaioli e responsabilemanifestazione.