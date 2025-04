Lanazione.it - "Più controlli e meno mezzi pesanti". Opposizione all’attacco su Balbano

Leggi su Lanazione.it

LUCCAPiùsui rifiuti provenienti dalla cava Batano-Sassina,e più manutenzione delle strade. Sono queste le richieste del presidio che il gruppo consiliare Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, insieme a partito socialista italiano, Europa Verde - Verdi, Sinistra Italiana e Sinistra civica ecologista hanno realizzato ieri pomeriggio al circolo diper mettere in luce i problemi che, ormai da tempo, il territorio si trova costretto ad affrontare. Presente all’incontro anche il consigliere comunale Daniele Bianucci. Richieste, quelle dei gruppi di sinistra e dei cittadini, che arrivano a pochi giorni dalla scadenza delle autorizzazioni in deroga al divieto di transito dei tir superiori a 3,5 tonnellate in via di Poggio Oltreserchio, via di Filettole e in via della Stazione di Nozzano fissata in data 15 aprile.