Filippo Graziani al Teatro Puccini : "Ho fatto pace con il mio cognome"

Se per papà Firenze era una canzone triste, perè un viaggio nella memoria. Quella che martedì prossimo (ore 21) prende forma come una cartolina colorata a mano sul palco delper ricordare Ivan nell’ottantesimo anniversario della nascita. Ad ottobre, infatti, l’autore de ’I lupi’ avrebbe festeggiato il compleanno, facendo stridere le corde di quella Gibson che s’è portato con sé pure lì dove si trova ora ("Signore è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista" cantava in una sua hit) sulle note di ’Pigro’ come di ’Dr. Jeckyll & Mr. Hyde’, i canti a squarciagola di ’Fuoco sulla collina’ e le scarpe da tennis bianche e blu di ’Lugano addio’. Tutto senza tralasciare quei suoi complessi mondi femminili popolati di Isabelle, Monne Lise, Agnesi, cheriscoprire assieme al fratello Tommaso, batteria, Francesco Cardelli, basso, Lorenzo Fornabaio, chitarre, Stefano Zambardino, tastiere, e Marco Benz Gentile, violino.