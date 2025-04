Lanazione.it - Torna il progetto “Movida sicura“. Più controlli fino a settembre

Ilsicurezza per arginare la ““ quest’anno partirà ad aprile: è arrivato il via libera dalla giunta comunale per il piano “Città di Castello - Estate“, anche per l’anno 2025. I servizi inizieranno questo mese in occasione di Only Wine e si protrarranno: si tratta dello svolgimento diaggiuntivi svolti dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine. "Il tutto per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini in particolare in occasione delle manifestazioni e degli eventi musicali che interessano il centro storico nelle serate estive, contribuendo a promuovere immagine e bellezze del territorio", si legge in una nota del Comune dove si precisa che "la costante attività di presidio sul territorio, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine e di polizia, ha permesso di contrastare i fenomeni di illegalità conseguendo rilevanti miglioramenti in tema di vivibilità e benessere pubblico".