Pronostico Atalanta-Lazio | dato shock negli ultimi 11 precedenti a Bergamo

è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La sosta per gli impegni delle nazionali sarebbe dovuta essere un toccasana per un’ridimensionata dalla sconfitta nello scontro diretto con l’Inter, ma la deludente prestazione offerta domenica a Firenze ha smentito questa previsione. Contro la Fiorentina, infatti, non c’è stata nessuna reazione “feroce” da parte degli uomini di Gian Piero Gasperini, affondati da una rete del viola Kean a fine primo tempo (1-0). Secondo k.o. di fila per una Dea che nel capoluogo toscano potrebbe aver detto definitivamente addio al sogno scudetto.11(Lapresse) – Ilveggente.