L’eccellenza dell’enogastronomia italiana nel cuore della città

cuore di Pistoia. Radici Italiane, boutique specializzata in prodotti enogastronomici d’eccellenza, ha da pochi giorni ufficialmente trasferito la propria sede, senza però perdere la propria unicità e il proprio obiettivo: promuovere e valorizzare le migliori specialità gastronomiche e vinicole italiane. Il nuovo punto vendita è in via Roma 28, nel cuore del centro storico e a pochi passi da Piazza del Duomo. Presenta un ambiente accogliente e curato, in cui appassionati e curiosi potranno scoprire e apprezzare i sapori autentici della tradizione italiana. Un trasferimento che, per Radici Italiane, segna un importante cambiamento, ma anche un rinnovato impegno nella promozione delle eccellenze. Lanazione.it - L’eccellenza dell’enogastronomia italiana nel cuore della città Leggi su Lanazione.it Il profumo del pane appena sfornato, il gusto intenso di un vino che racconta una storia, la scoperta di sapori autentici che parlano di territori e tradizioni, un viaggio nei meandri dell’Italia proprio neldi Pistoia. Radici Italiane, boutique specializzata in prodotti enogastronomici d’eccellenza, ha da pochi giorni ufficialmente trasferito la propria sede, senza però perdere la propria unicità e il proprio obiettivo: promuovere e valorizzare le migliori specialità gastronomiche e vinicole italiane. Il nuovo punto vendita è in via Roma 28, neldel centro storico e a pochi passi da Piazza del Duomo. Presenta un ambiente accogliente e curato, in cui appassionati e curiosi potranno scoprire e apprezzare i sapori autenticitradizione. Un trasferimento che, per Radici Italiane, segna un importante cambiamento, ma anche un rinnovato impegno nella promozione delle eccellenze.

L'Italia e la sua eccellenza agroalimentare: un patrimonio da difendere - È fondamentale che le politiche pubbliche siano orientate a proteggere e promuovere l’eccellenza italiana, garantendo che le aziende possano competere efficacemente sui mercati internazionali. Il ... (notizie.it)

Enogastronomia: Meloni, creare comunita' di riferimento per l'eccellenza italiana - Enogastronomia: Meloni, creare comunita' di riferimento per l'eccellenza italiana Consegnati premi Maestro dell'arte della cucina italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 apr - "Ai premiati ... (informazione.it)

Premiati i maestri della cucina italiana: un riconoscimento all’eccellenza agroalimentare - Maria Francesca Di Martino ha ricevuto il riconoscimento per la sua eccellenza olivicola, in un settore in cui l’Italia è leader a livello globale. Infine, Riccardo Cotarella, presidente di ... (gaeta.it)