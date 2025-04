Lanazione.it - Oltre due milioni per l’Arno. Maxi investimento sulla sicurezza. Così sarà costruita la scogliera

Il Comune di San Giovanni ha proceduto con l’affidamento dell’appalto per la manutenzione straordinaria delle arginature leopoldine del fiume Arno nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese e il Ponte Ipazia d’Alessandria. Il progetto rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e ha un valore complessivo di 2.330.000,00 euro. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di lavori per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico. La Regione Toscana aveva già finanziato nel 2020 un importante progetto di risagomatura e difesa spondale del fiume Arno, gestito dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. In quel caso il Consorzio aveva operato sul tratto urbano, rimuovendo piante che erano da eliminare, riprofilando la sponda e riportando il corso d’acqua al centro dell’alveo.