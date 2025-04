Quotidiano.net - Per la Resistenza e per amore. Iris, la ragazza che sognava libertà

Roma, 6 aprile 2025 – Walter Veltroni presenterà, la(in uscita in libreria dopodomani) a Roma giovedì (ore 18.30), alla Libreria Spazio Sette, con Corrado Augias e Giulia Caminito; a Sesto Fiorentino, sabato 12 alla Libreria Rinascita Ubik, con Nicoletta Verna; a Velletri, il 15 aprile alla Libreria Mondadori; a Faenza, il 24 aprile alla Residenza Municipale, con Carmelo Domini; a Forlì, il 24 aprile nel Salone comunale, con Mario Proli; a Bologna, martedì 6 maggio nella Biblioteca Salaborsa, con Agnese Pini; a Torino, al Salone del Libro, il 18 maggio, con Federica Manzon e Francesco Piccolo *** di Agnese Pini Roma, 6 aprile 2025 – “Sarà tutto a posto, tutto in ordine, tutto perfetto. Hitler e Mussolini non torneranno mai più, le persone ricominceranno a cantare e a ballare la musica che più gli piacerà.