Guida TV Sky Cinema e NOW | Il tempo che ci vuole Domenica 6 Aprile 2025

Domenica 6 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky e NOW questa sera il prime time si accende con Il tempo che ci vuole, film autobiografico diretto da Francesca Comencini, che racconta il delicato e a tratti conflittuale rapporto con il padre Luigi Comencini, uno dei grandi maestri del Cinema italiano. La regista intreccia memoria personale e ricostruzione storica, affidando il ruolo del padre al magnetico Fabrizio Gifuni, mentre la sé più giovane ha il volto intenso e vulnerabile di Romana Maggiora Vergano. Il film è un viaggio intimo, fatto di affetti, silenzi, incomprensioni e amore inespresso, ambientato in un'Italia che cambia e che riflette anche la trasformazione del Cinema stesso.

