LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA | Elisa Longo Borghini sogna il tris

DIRETTA LIVEBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti al Giro delle Fiandre femminile 2025, seconda classica monumento stagionale e prima delle tre nei territori del pavé.Nella giornata di oggi le corritrici percorreranno la tratta Oudenaarde-Oudenaarde, lunga 169 km. Se i primi 55 km saranno abbastanza tranquilli e pianeggianti, sarà subito dopo che inizieranno le difficoltà, con il primo dei numerosi tratti in pavé, Doorn (1.6 km), posto al km 56.3. 10 km più avanti sarà il momento di approcciare il primo dei 12 “muri”, l’Edelareberg (1.5 km al 4%). Dal km 70 al km 156 sarà un susseguirsi di ciottoli e ascese, tra cui troviamo il Molenberg (km 79.6, 0.4 km al 6.6%), il Valkenberg (km 104.6, 0.6 km al 7.2%), l’iconico Koppenberg (km 124.5, 0.6 km all’8. Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il tris Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti al, seconda classica monumento stagionale e primatre nei territori del pavé.Nella giornata di oggi le corritrici percorreranno la tratta Oudenaarde-Oudenaarde, lunga 169 km. Se i primi 55 km saranno abbastanza tranquilli e pianeggianti, sarà subito dopo che inizieranno le difficoltà, con il primo dei numerosi tratti in pavé, Doorn (1.6 km), posto al km 56.3. 10 km più avanti sarà il momento di approcciare il primo dei 12 “muri”, l’Edelareberg (1.5 km al 4%). Dal km 70 al km 156 sarà un susseguirsi di ciottoli e ascese, tra cui troviamo il Molenberg (km 79.6, 0.4 km al 6.6%), il Valkenberg (km 104.6, 0.6 km al 7.2%), l’iconico Koppenberg (km 124.5, 0.6 km all’8.

