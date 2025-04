Musk propone la tregua | Zero dazi tra Usa e Ue

Ilgiornale.it - Musk propone la tregua: "Zero dazi tra Usa e Ue" Leggi su Ilgiornale.it Il capo di Tesla interviene da Washington al congresso leghista. "L'immigrazione senza freni porterà alcuni Paesi alla distruzione"

Musk propone la tregua: "Zero dazi tra Usa e Ue". Media, Kiev pronta a firmare domani in Arabia Saudita l'accordo sulle terre rare - Kyiv Post: Usa pronti ad accettare le richieste russe. Putin risponde sulla tregua in Ucraina: «Solo con proposte per una pace duratura. Servono altri incontri con gli Usa». Trump: «Ci parleremo». Ucraina Russia, Rubio: "Kiev dovrà cedere territori in qualsiasi accordo di pace". Ucraina, minacce di Musk su Starlink. Vertice in Arabia, trattative per tregua. 11 Febbraio: Musk vuole OpenAi, tregua a Gaza fragilissima, al via Sanremo. Ne parlano su altre fonti

Musk, spero zero dazi in futuro, confido nell'alleanza Usa-Ue - "Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c'è già un'alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi n ... (msn.com)

Salvini: 'La Lega è il collante del governo'. Musk: 'Spero zero dazi in futuro' - Il segretario apre la kermesse. 'Primo congresso nazionale della Lega ed è unitario, non perché c'è un solo candidato'. La richiesta della platea:'Matteo torni al Viminale'. L'intervento quasi a sorpr ... (ansa.it)

Ucraina, Musk e le minacce su Starlink. In Arabia trattative per una tregua - Mentre le forze russe avanzano nella regione di Kursk, un nuovo fronte si è aperto, questa volta legato alle comunicazioni satellitari e alle dichiarazioni di Elon Musk, fondatore di SpaceX e ... (informazione.it)