Picchiato in pieno giorno. Violenza choc in centro.

Un nuovo episodio dia Scandicci, neldella città. Un 42enne che lavora in uno dei punti di ristorazione di via Pascoli, è stato aggredito eselvaggiamente da un balordo solo perché gli aveva negato una sigaretta. Il fatto è successo in, ieri verso le 13, nella centralissima strada che collega piazza Matteotti a piazza della Resistenza. Eradi mercato e quindi nel corso pedonale c’erano tantissime persone di passaggio che hanno assistito alla scena. Il 42 enne, in pausa dal lavoro era uscito in strada per fumare. E secondo le prime testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena a quel punto sarebbe stato avvicinato da un altro uomo, di provenienza straniera, che avrebbe chiesto una sigaretta. Di fronte al rifiuto del lavoratore, il balordo prima lo avrebbe accusato di razzismo, poi sarebbe passato alle vie di fatto sferrando due violenti cazzotti involto all’uomo che è caduto a terra.