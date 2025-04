LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | Verstappen sfida le McLaren Ferrari per limitare i danni

DIRETTA LIVE

Come seguire il GP del Giappone in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta una gara piuttosto incerta e interessante, visto che il meteo potrebbe fare qualche brutto scherzo. La pioggia è prevista a precedere la corsa e quindi le condizioni dell'asfalto potrebbero mutare drasticamente.

La Ferrari affronterà una domenica complicata. La Rossa non ha mostrato quella velocità che si sperava sul circuito nipponico, palesando problemi di sottosterzo specialmente nella percorrenza di curve di media/bassa velocità. Una SF-25 che non ha permesso al monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton di andare oltre il quarto e l'ottavo tempo nel time-attack di ieri.

