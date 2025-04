Lanazione.it - È stata riaperta l’area giochi di Pagnana

Leggi su Lanazione.it

È fruibiledi piazza Arno adopo il restyling di questi mesi.verde interessata è quella di fronte alla scuola dell’infanzia e ha visto un complessivo rifacimento per quanto riguardae una nuova area fitness. I lavori sono stati fatti dalla Sarba Spa di Fossoli (Modena), che sta terminando anche quelli perdi via Pio La Torre a Santa Maria. L’intervento ha riguardato la rimozione dei vecchi, ossia i due castelli in legno con relative pavimentazioni e ia molle oltre al tavolo da pic-nic. Al loro posto è stato inserito un grande ‘castello’ multifunzione, accessibile e inclusivo, con una nuova pavimentazione a prova di caduta. Al suo fianco, un’altalena tripla, dotata sia di seggiolini sia di cesto, e un nuovo scivolo. Infine, una piccola area fitness per chi si dedica alla salute del proprio corpo, magari percorrendo la ciclopista dell’Arno che si trova a pochi metri di distanza.