Lanazione.it - Dal palco di Sanremo alle origini. I Bunker44 tornano e fanno il pieno. La festa per 1.500 alla Vela Hack

Una giornata all’insegna della musica, ripercorrendo la storia del giovane collettivo di Villanova: per festeggiare i 6 anni dfondazione del gruppo, i BNKR44 il regalo lo hanno fatto ai loro fan con “Tocca il cielo Fest“. Un’occasione per i cinque di esibirsi davanti al proprio pubblico che, in visibilio, li ha aspettati fino22: il festival è infatti iniziato17.15, seguendo una scaletta che ha portato a Laben sei artisti diversi, tutti con un passato di collaborazione con i BNKR44, per poi sfociare nella grande esibizione finale dei beniamini del territorio, a partire dallo show a metà tra la musica e il misticismo di Azzurro, passando per i brani rap di Ele A e 18K, senza dimenticare un’altra componente della scuola di cantautorato empolese, Emma Nolde. Questi ultimi tre, poi, hanno accompagnato i BNKR44 sulper esibirsi nei loro featuring, presenti nel nuovissimo album del collettivo.