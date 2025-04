Lanazione.it - Ceparana, inaugurata un’area fitness al centro Polis

per offrire ai cittadini la possibilità di fare sport all’aria aperta. È quanto inaugurato ieri mattina dall’amministrazione comunale di Bolano nell’area esterna delsocialedi via Fermi a, grazie al contributo dell’assessorato regionale allo Sport. Una palestra open air attesa da tempo, e che resterà a disposizione gratuitamente della popolazione. "Sono molto soddisfatto, siamo riusciti a riqualificarepubblica all’interno delsociale dicon degli attrezzi destinati all’attività motoria, ampliando l’offerta di servizi erogati dal nostrosociale. Abbiamo in animo anche la possibilità, attraverso il servizio civile, di usufruire di personale atto al controllo della struttura e all’aiuto ai cittadini per il corretto svolgimento degli esercizi" spiega il consigliere delegato allo sport, Alessandro Insignito.