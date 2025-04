Oasport.it - WTA Bogotá, Katarzyna Kawa e Camila Osorio si giocheranno il titolo. Finisce la favola di Jiulieta Pareja

Sono arrivati i responsi da(Colombia) in merito alle semifinali del torneo femminile sulla terra rossa sudamericana. In un evento in cui le sorprese non sono mancate, la padrona di casaè riuscita a gestire i favori del pronostico, spingendosi fino all’atto conclusivo., n.2 del seeding, si è imposta contro l’argentina Julia Riera (n.157 del mondo) con lo score di 6-4 7-5 in 1 ora e 51 minuti di partita. Un match nel quale è stata la grande determinazione della colombiana a fare la differenza, regalandole così il successo. Poco da fare per Riera, che nei punti veramente importanti ha evidenziato i propri limiti.In finale la testa di serie n.2 del tabellone se la vedrà contro la polacca. La n.223 del ranking ha posto fine alladella californiana Julieta(n.