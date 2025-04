Project per le spiagge comunali | Le rifacciamo in cambio di proroga

spiagge comunali attrezzate a Ponente e Levante (Le Dune e Le Boe) in cambio della proroga automatica per 20 anni della concessione dei propri stabilimenti balneari. La formula del Project financing è stata depositata da Stefano Varia, titolare del colosso Varia Costruzioni assieme a due concessionari balneari, per un investimento complessivo di 2 milioni e mezzo e forti del parere legale di due avvocati che avvalorerebbe la fattibilità dell’operazione che, di fatto, permetterebbe di sottrarre le spiagge all’asta imposta dalla Bolkestein per il 2027. "Si tratta – chiarisce Stefano Varia – di una proposta ai sensi dell’articolo 193 del codice dei contratti pubblici che quindi non è legato alla normativa delle aree demaniali marittime. Lanazione.it - Project per le spiagge comunali: "Le rifacciamo in cambio di proroga" Leggi su Lanazione.it La proposta giunta sul tavolo dell’amministrazione comunale è originale e apripista. Perchè è l’unica del genere in Italia. Tre imprenditori si offrono ricostruire a proprie spese le dueattrezzate a Ponente e Levante (Le Dune e Le Boe) indellaautomatica per 20 anni della concessione dei propri stabilimenti balneari. La formula delfinancing è stata depositata da Stefano Varia, titolare del colosso Varia Costruzioni assieme a due concessionari balneari, per un investimento complessivo di 2 milioni e mezzo e forti del parere legale di due avvocati che avvalorerebbe la fattibilità dell’operazione che, di fatto, permetterebbe di sottrarre leall’asta imposta dalla Bolkestein per il 2027. "Si tratta – chiarisce Stefano Varia – di una proposta ai sensi dell’articolo 193 del codice dei contratti pubblici che quindi non è legato alla normativa delle aree demaniali marittime.

Project per le spiagge comunali: "Le rifacciamo in cambio di proroga". Ne parlano su altre fonti

Project per le spiagge comunali: "Le rifacciamo in cambio di proroga" - Dopo l’annuncio dei nuovi dazi Usa e la risposta immediata della Cina, i mercati europei crollano. L’indice Ftse Mib guida i ribassi. Gli analisti vedono in arrivo nuove fasi di volatilità, ma anche ... (msn.com)

Patto tra Comune e porto: "Così rifacciamo le strade" - E’ il primo accordo di questo tipo, quello sottoscritto ieri tra il Comune di Ancona e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e riguarda la riqualificazione della ... (msn.com)