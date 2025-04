Lanazione.it - Fondazione da Vinci. Il logo è dell’architetto

LaLeonardo da(FLDV) è lieta di rendere pubblico il nuovo, che caratterizzerà il nuovo corso di attività adeguandosi ai tempi che mutano velocemente e per contribuire in modo innovativo al contesto di riferimento sia in termini culturali che artistici. L’autore delnon è casuale è il montecatinese Oreste Ruggiero, architetto, artista e scrittore. Ha realizzato molte opere d’arte, saggi e romanzi su Leonardo dae il suo mondo. Ha collaborato strettamente con Carlo Pedretti, noto studioso e massimo esperto di Leonardo da. Oreste Ruggiero ha un legame con la città di Milano già nel 2015, quando ospitò una sua opera ‘Il nucleo della terra’ ispirata ai nodi di Leonardo da, realizzata nel padiglione della Russia in occasione dell’Expò internazionale di Milano.