Lanazione.it - Val di Merse Run, fondi per la ricerca : "Il mio nipotino lotta con la Istiocitosi"

Leggi su Lanazione.it

In occasione della gara Val diRun che si è svolta a Rosia domenica 30 marzo, ed il cui ricavato è stato destinato per il 50% alla Fondazione Airi, Associazione Italiana per lesulle, malattia rara che colpisce bambini in tenera età, interviene un nonno, con undi meno di un anno che ne soffre ed è in terapia. "A soli tre mesi, gli è stata diagnosticata una malattia rara: l’a cellule di Langerhans con interessamento polmonare – le sue parole –. Ricordo ancora il momento in cui, con il cuore in gola, abbiamo appreso la notizia: un mix di preoccupazione, speranza e incredulità che ha segnato l’inizio di un percorso difficile e sconosciuto ma anche di una grande forza d’animo. Il piccolo è stato inizialmente ricoverato al Meyer di Firenze in Oncoematologia.