Lanazione.it - Aneurisma aortico, innovazione al ’Santa Maria’: "Tipologia d’operazione mai eseguita prima"

Leggi su Lanazione.it

Innovativo approccio per la cura degli aneurismi dell’arco, basato sull’esperienza consolidata di chirurgia mini-invasiva e sull’introduzione di innovative endoprotesi aortiche: queste le ultime linee guida utilizzate dalla struttura complessa di chirurgia vascolare dell’ospedale Santa Maria di Terni, "che consentono di per operare pazienti con grave patologia dell’arco, evitando trapianti chirurgici fortemente impattanti", sottolinea l’azienda ospedaliera. "Nei giorni scorsi è stato eseguito un intervento per una ulcerazione dell’arco- spiega l’ospedale – , che rappresenta una peculiare forma di. Unadi operazione mai, che attesta la volontà dell’equipe di chirurgia vascolare, diretta dal dottor Paolo Ottavi, con il lavoro dei dottori Paolo Bonanno, Francesco Grasselli, le dottoresse Maria Concetta Gugliotta, Angelica Dante, Giuia Proietti Silvestri, oltre alla specializzanda Elena Jacchia, di poter offrire ai pazienti, trattamenti sempre più specialistici e innovativi.