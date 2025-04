I fondi europei per il vitivinicolo | Innovazione per vincere la sfida

vitivinicolo provenienti dalle province di Pisa e Firenze. Ad accogliere la vicepresidente della Regione sono stati la vicesindaca di San Miniato Azzurra Bonaccorsi, Vittorio Gabbanini vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e consigliere del presidente Eugenio Giani, e Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Lanazione.it - I fondi europei per il vitivinicolo: "Innovazione per vincere la sfida" Leggi su Lanazione.it Al centro dell'incontro le opportunità fornite dai bandi della Regione Toscana, parte integrante della programmazione del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale in Toscana 2023-2027, volto a promuovere una agricoltura sostenibile e di qualità. Mentre sul settore imbonce l'incubodei dazi Usa. Una grande partecipazione all'incontro con l'assessora regionale all'agricoltura e allo sviluppo rurale Stefania Saccardi, venuta a San Miniato per incontrare operatori del settoreprovenienti dalle province di Pisa e Firenze. Ad accogliere la vicepresidente della Regione sono stati la vicesindaca di San Miniato Azzurra Bonaccorsi, Vittorio Gabbanini vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e consigliere del presidente Eugenio Giani, e Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione.

