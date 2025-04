Berco Copparo si mobilita | pacchi spesa e sconti agli operai

Berco. Tra loro ci sono voglia di lottare ma anche rassegnazione. Speranza ma anche paura di perdere il posto di lavoro. Sentimenti contrastanti come l’incredulità che serpeggia a Copparo. “Una volta si diceva a una ragazza: ‘sposa uno con la tuta blu che sei tranquilla’”, ripete Gianpaolo Pazzi, seduto davanti al bar in piazza. E aggiunge: “Lavorare alla Berco era la cosa più sicura al mondo. Adesso invece è sinonimo d’incertezza e precarietà. Siamo tutti molto dispiaciuti. La crisi dell’azienda ci interessa tutti”. Dal bar, a pochi passi, ci imbattiamo nel chiosco di legno nella stradina che porta alla Berco. Il locale è stato eletto un po’ a quartiere generale dei lavoratori. Ilrestodelcarlino.it - Berco, Copparo si mobilita: pacchi spesa e sconti agli operai Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 6 aprile 2025 – Marco, Michela, Paolo, Ivan: sono soltanto alcuni nomi dietro ai numeri delle strategie industriali di. Tra loro ci sono voglia di lottare ma anche rassegnazione. Speranza ma anche paura di perdere il posto di lavoro. Sentimenti contrastanti come l’incredulità che serpeggia a. “Una volta si diceva a una ragazza: ‘sposa uno con la tuta blu che sei tranquilla’”, ripete Gianpaolo Pazzi, seduto davanti al bar in piazza. E aggiunge: “Lavorare allaera la cosa più sicura al mondo. Adesso invece è sinonimo d’incertezza e precarietà. Siamo tutti molto dispiaciuti. La crisi dell’azienda ci interessa tutti”. Dal bar, a pochi passi, ci imbattiamo nel chiosco di legno nella stradina che porta alla. Il locale è stato eletto un po’ a quartiere generale dei lavoratori.

