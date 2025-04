Lanazione.it - Il business della notte. Mister Santanchè e il locale vip al Piazzale: “Apriremo qui a giugno”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 6 aprile 2025 – I lavori prenderanno il via già da questo mese, poi, ainoltrato, l’inaugurazione in grande stile. Abbandonata l’idea del Twiga Firenze (stabilimento e brand sono stati ceduti da Flavio Briatore alla famiglia Del Vecchio), il Flo’ diMichelangelo riaprirà con una nuova denominazione: See You. A portare avanti la trattativa con la famiglia Cardini – leader internazionale nel campo del turistico ricettivo con il pallino per la sostenibilità ambientale – è Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno e socio in affariministra del Turismo, Daniela Santanché. Dunque, l’imprenditore (socio anche del noto ristorante di Borgo Pinti ‘La Giostra’ e del ‘Camineto’ di Cortina d’Ampezzo) avrebbe tutte le intenzioni di fare un grosso investimento nel capoluogo, creando ununico, top, dove poter prendere un aperitivo o fermarsi a cena.