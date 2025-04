Lanazione.it - Blues Festival: calde sonorità e sorprese

Se dovessimo dare un nome ed un cognome al Luccaquesti sarebbero Giancarlo Marracci che ne è ideatore, organizzatore e factotum. Quest’anno illucchese giunge alla XII edizione e si svolgerà sabato 12 e domenica 13 aprile (ingresso riservato ai soci dell’omonima associazionelucchese) al teatro Arté in via Carlo Piaggia Capannori. Anche per questa edizione l’organizzazione dell’evento ha potuto contare sulla preziosa collaborazione del Comune di Capannori, sindaco ed assessorato alla cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Associazione Culturidea, Punto Radio, AICS, ToscoTec, Emergency, Me.ro. Come ogni anno gran parte del merito per la realizzazione di questa importante manifestazione, è di Marracci, Roberta Bartalini e delle cene di autofinanziamento dell’evento in cui hanno sempre suonato gratuitamente molti artistilocali.