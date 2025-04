Turismo ’slow’ Open Day ben riuscito

Open Day organizzati dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, in collaborazione con Enti ed organizzazioni territoriali, con lo scopo di promuovere l’offerta turistica esperienziale di borghi ed aree interne. I chiostri di Sant’Agostino hanno fatto da scenario ad un focus sulle esperienze da vivere nel territorio di Massa Marittima, privilegiando le forme di Turismo lento che possono mettere in evidenza il patrimonio identitario locale, costruito grazie alla collaborazione del Comune e delle realtà locali che si sono adoperate per aprire le porte di Massa Marittima, uno scrigno di autentica e rara bellezza. La giornata ha visto l’arrivo degli operatori ed il benvenuto dell’amministrazione locale, dopodiché i partecipanti sono stati accompagnati nella visita delle principali peculiarità culturali e paesaggistiche di Massa Marittima, ed è stata offerta una degustazione di prodotti locali offerta da Slow Food Monteregio. Lanazione.it - Turismo ’slow’. Open Day ben riuscito Leggi su Lanazione.it La città del Balestro è stata tappa degliDay organizzati dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, in collaborazione con Enti ed organizzazioni territoriali, con lo scopo di promuovere l’offerta turistica esperienziale di borghi ed aree interne. I chiostri di Sant’Agostino hanno fatto da scenario ad un focus sulle esperienze da vivere nel territorio di Massa Marittima, privilegiando le forme dilento che possono mettere in evidenza il patrimonio identitario locale, costruito grazie alla collaborazione del Comune e delle realtà locali che si sono adoperate per aprire le porte di Massa Marittima, uno scrigno di autentica e rara bellezza. La giornata ha visto l’arrivo degli operatori ed il benvenuto dell’amministrazione locale, dopodiché i partecipanti sono stati accompagnati nella visita delle principali peculiarità culturali e paesaggistiche di Massa Marittima, ed è stata offerta una degustazione di prodotti locali offerta da Slow Food Monteregio.

Turismo ’slow’. Open Day ben riuscito. Arriva a Massa Marittima l'open day sul turismo esperenziale. Turismo esperenziale. Arriva l’open day di Feisct. Bologna, al via il nuovo corso IAL Emilia-Romagna per formare 20 tecnici della promozione enogastronomica. Open day il 25 ottobre al Grand Tour Italia. Sapori di montagna, libri, orti e visite guidate: gli eventi della Slow Week si preparano al cambio di stagione!. Firenze - La Verna, con l’e-bike sulla ‘Via di Francesco’ per valorizzare e sostenere le aree interne. Ne parlano su altre fonti

Turismo esperenziale. Arriva l’open day di Feisct - MASSA MARITTIMA Sarà Massa Marittima la prossima tappa degli Open Day organizzati dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici ... (msn.com)

Turismo esperienziale: l’Open Day arriva a Massa Marittima - La Federazione europea itinerari storici, culturali e turistici organizza un open day sul turismo a Massa Marittima, in provincia di Grosseto ... (msn.com)

Terme di Popoli. Il 15 aprile “Terme Inn Open Day” in collaborazione con l’Agenzia per il Turismo sostenibile - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al via Terme Inn Open Day, un evento speciale nato dalla collaborazione tra Terme ... (wallnews24.it)