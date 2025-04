Quotidiano.net - Prigionieri del telemarketing: sei proposte di legge per mettere un freno. Ma l’assedio continua (truffe comprese)

Roma, 6 aprile 2025 – Ilselvaggio – e letelefoniche – stanno spingendo gli italiani a non rispondere più ai numeri sconosciuti. “Sì – conferma Guido Scorza, avvocato, componente del Garante priva cy – la cosa grave è anche questa: oggi si sta negando alle persone il diritto di comunicare, dopo aver travolto la loro privacy”. Va così: anni didi- oggi sono addirittura sei quelle in discussione in Parlamento - ma il risultato non cambia, anzi si aggrava. Siamo assediati, tormentati, inseguiti da chi vuole venderci a tutti i costi un contratto oa segno veri e propri inganni. “Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum”, è solo l’ultima trovata segnalata in un alert della Polizia postale. Ma come possiamo difenderci? Cosa non dobbiamo fare? La storia per punti, come difendersi Aduc: ecco cosa serve “Seguiamo la via indicata dalla Spagna” Il giro d’affari e i numeri del Garante privacyl’allarme spoofing Lo scaricabarile, come difendersi “Intanto dovremmo usare quel che c’è, pur sapendo che non è risolutivo – risponde l’avvocato Scorza –.