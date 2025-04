LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA | tra poco il via del primo round!

DIRETTA LIVE04.30 Il messicano Delgado vince per decisione unanime contro Elvis Rodriguez.03.55 In questo momento il co-main event della card di Top Rank: Lindolfo Delgado vs. Elvis Rodriguez.03.50 Tutti gli incontri fino a questo momento disputati:Abdullah Mason def. Carlos Ornelas by TKO (R6)Albert Gonzalez def. Dana Coolwell by unanimous decision (78-74, 77-75, 80-72)Steven Navarro def. Juan Esteban Garcia by TKO (R4, 2:46)Art Barrera Jr def. Daijohn Gonzalez by TKO (R2, 2:56)Jahi Tucker def. Troy Williamson by unanimous decision (99-89, 99-89, 99-89)Demler Zamora def. Hugo Alberto Castaneda Marroquin by TKO (R4, 1:24)Sammy Contreras Jr def. Robert Jimenez by TKO (R1, 2:16)03.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA di Vianello-Torrez.Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe.

LIVE Vianello-Torrez in DIRETTA: match importante sulla strada del Mondiale dei pesi massimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Vianello-Torrez, Boxe. Match fondamentale per l'italiano. (oasport.it)

Vianello-Torrez jr oggi in tv: orario e dove vedere il match in streaming - Domenica 6 aprile (attorno alle ore 05.00 italiane) Guido Vianello salirà sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA) per affrontare ... (oasport.it)

Domattina (6 aprile) alle 3,30 la diretta tra Guido Vianello e l’imbattuto Richard Torrez jr. - Domattina alle 3,30 su Rai2 gli appassionati di boxe avranno l’opportunità di vedere all’opera sul ring del Palm Resort Casino a Las Vegas il nostro peso massimo, Guido Vianello (+13, -2,=1) ... (2out.it)