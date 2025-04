Rilasciato il nulla osta alla sepoltura Domani l’addio a Roberta Mazzuoli

Domani il corpo di Roberta Mazzuoli torna nella sua Abbadia San Salvatore. Ieri mattina è stato, infatti, Rilasciato il nulla osta per le esequie. La cerimonia funebre si tiene Domani alle 15 nella chiesa di Santa Croce, nel centro storico, vicino a dove 47 anni fa è nata Roberta. Facile prevedere una massiccia partecipazione di amici, conoscenti e semplici cittadini. Morta dopo anestesia, disposta autopsia: la famiglia nomina consulente La notizia del decesso (avvenuto in una clinica privata di Arezzo per un intervento di routine agli occhi) ha suscitato profondo dolore ad Abbadia e anche nei paesi vicini. A partire da Piancastagnaio dove la donna lavorava, era conosciuta, apprezzata e stimata. Roberta era la responsabile del reparto di gastronomia della Coop che Domani, per consentire ai quasi cento colleghi di Roberta di essere presenti ai funerali, chiuderà per tre ore (dalle 14 alle 17) sia il negozio di Piancastagnaio sia quello di Abbadia. Lanazione.it - Rilasciato il nulla osta alla sepoltura. Domani l’addio a Roberta Mazzuoli Leggi su Lanazione.it Abbadia San Salvatore (Siena), 6 aprile 2025 –il corpo ditorna nella sua Abbadia San Salvatore. Ieri mattina è stato, infatti,ilper le esequie. La cerimonia funebre si tienealle 15 nella chiesa di Santa Croce, nel centro storico, vicino a dove 47 anni fa è nata. Facile prevedere una massiccia partecipazione di amici, conoscenti e semplici cittadini. Morta dopo anestesia, dispautopsia: la famiglia nomina consulente La notizia del decesso (avvenuto in una clinica privata di Arezzo per un intervento di routine agli occhi) ha suscitato profondo dolore ad Abbadia e anche nei paesi vicini. A partire da Piancastagnaio dove la donna lavorava, era conosciuta, apprezzata e stimata.era la responsabile del reparto di gastronomia della Coop che, per consentire ai quasi cento colleghi didi essere presenti ai funerali, chiuderà per tre ore (dalle 14 alle 17) sia il negozio di Piancastagnaio sia quello di Abbadia.

Rilasciato il nulla osta alla sepoltura. Domani l’addio a Roberta Mazzuoli. Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato". Bimba morta durante il parto, conclusa l’autopsia: nulla osta per la sepoltura. La Procura: «Nessuna responsabilità penale per la morte di Matilde Lorenzi». La morte di Matilde Lorenzi. "La parte ripida l'aveva già superata. La rete? In quel tratto della pista non serve". Le dichiarazioni di Stefan Hutter dell'Alpin Arena Senales. Luca e Cristian morti sul Gran Sasso: via libera al trasporto delle bare a Santarcangelo. Ne parlano su altre fonti

Lunedì ad Abbadia San Salvatore i funerali di Roberta Mazzuoli - Dopo l’autopsia effettuata ieri, stamani l’autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura di Roberta Mazzuoli, la quarantasettenne di Abbadia San Salvatore deceduta inspiegabilmente l ... (radiosienatv.it)

Lunedì 7 aprile i funerali di Roberta Mazzuoli la donna morta al San Giuseppe Hospital di Arezzo - I funerali di ROBERTA MAZZUOLI, che lascia il compagno, un figlio di 16 anni, la mamma e due sorelle (dopo l’autopsia effettuata ieri, stamani l’autorità giudiz ... (www3.saturnonotizie.it)

Omicidio di Nataly a Milano, la donna da un mese senza sepoltura - Dopo un mese dall'autopsia (il 6 marzo scorso), e nonostante il nulla osta della Procura di Milano, ancora non c'è stata una sepoltura per Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la 40enne che lavorava come ... (rainews.it)