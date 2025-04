Ilrestodelcarlino.it - Violentata a 14 anni da un coetaneo: lo segnala dopo il delitto Cecchettin

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 6 aprile 2025 – “Mi ha afferrato i polsi e poi mi ha toccata nelle parti intime”. Il racconto è di una ragazzina riminese, all’epoca dei fatti 14enne, e riguarda un presunto caso di violenza sessuale tra minori. A dover rispondere delle accuse è un suoed ex compagno di classe, italiano e residente nel Riminese, che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbe commesso su di lei un abusoaverla invitata a casa sua a fare i compiti. Il presunto episodio risale all’ottobre del 2023. Lo scorso marzo, si è svolta la prima udienza nel procedimento per violenza sessuale aggravata, instaurato sulle base delle misure previste dal “codice rosso rafforzato”. Il gup presso il Tribunale dei Minorenni ha disposto una perizia per capire se il ragazzo al momento del fatto fosse capace di intendere e di volere e se abbia la capacità a stare in giudizio (gli esiti si conosceranno ad ottobre), anche sulla base della documentazione acquisita nel procedimento di un disturbo di tipo psichico.