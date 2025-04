Lanazione.it - Festa per i 25 anni del Centro Alzheimer

I Centri diurnisono una risorsa, per i pazienti e le famiglie. Lo hanno evidenziato gli esperti, giovedì, al convegno organizzato dalla Società della Salute della Lunigiana con la cooperativa G. Di Vittorio e Aima Firenze, per i 25deldi Villafranca. Ad aprire i lavori il sindaco Filippo Bellesi, che ha elogiato gli operatori. Poi l’intervento del presidente Sds Roberto Valettini: "La Società della salute ha svolto il suo compito di assistenza con professionalità e attenzione soprattutto in situazioni fragili e dolorose in cui non c’è solo un paziente, ma una famiglia". "Svolgiamo un servizio in Lunigiana da circa 10- ha aggiunto Melina Ricci, presidente della cooperativa G. Di Vittorio - sui tre centri diurni. Siamo coinvolti tutti, come squadra, per primi gli operatori per la cura degli ospiti e il supporto alle famiglie".